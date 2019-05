Anche l’Iran abbandona il patto atomico

Anche per l’Italia stop alle esenzioni Usa a import petrolio dall’Iran : Gli Stati Uniti annunceranno oggi che tutti i Paesi dovranno mettere fine all’ import di petrolio iraniano a breve, e che il 2 maggio non rinnoveranno le esenzioni di 180 giorni concesse ad otto Paesi, tra cui l’Italia . In caso contrario scatteranno sanzioni. Lo scrive il Washington Post, citando due fonti del dipartimento di Stato americano e spieg...

Se Anche l’Iran sta dalla parte giusta della storia : Per quanto strano possa sembrare, può accadere che l'Iran stia dalla parte dei buoni contro i cattivi. Come quando ha combattuto l'ISIS in Iraq e in Siria, stando quindi sullo stesso fronte degli Usa e delle milizie curde che hanno appena ripreso l'ultimo brandello di terra in mano al sedicente Stato Islamico. E svolgendo, come i curdi, l'ingrato compito di fare da 'boots on the ground' nella battaglia contro i tagliagole.Ma a quanto pare ...