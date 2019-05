Accadde oggi | 9 maggio 2004 | l’ultimo gol di Baggio in carriera VIDEO

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica ““. Protagonista odierno è Roberto, che il 9delrealizzò l’ultimo gol della sua. Si giocava Brescia-Lazio e il “Divin Codino” sfornò prima un assist geniale di tacco per il gol di Stefano Mauri e poi realizzò, a due minuti dalla fine, il gol del 2-1 con un dribbling dei suoi e un sinistro all’angolino. Con questa reteraggiunse quota 205 gol in Serie A. Una settimana più tardidiede l’addio al calcio a San Siro contro il Milan tra gli applausi di tutta la gente. 9, Roberto #realizza il suo 205° e ultimo gol in #SerieA Nella stessa partita anche un assist alla sua maniera pic.twitter.com/CFFkeCDTbO — SottoLaCurva (@sottolacurva) 92017 SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre ...

