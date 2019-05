A Roma sono state arrestate 22 persone legate ai Casamonica accusate di associazione a

Internazionali d’Italia – Federer smorza gli entusiasmi : “Roma? Solo un’opzione - sono concentrato su Madrid e Parigi” : Roger Federer smorza gli entusiasmi dei fan italiani in merito alla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia: giocare a Roma non è una priorità per il tennista svizzero Roger Federer giocherà a Roma sì o no? È questa la domanda che tutti gli appassionati di tennis italiani si stanno ponendo in queste settimane. Il tennista svizzero ha deciso di tornare a giocare sulla terra rossa dopo diversi anni d’assenza e risulta ...

Conte : Roma? oggi condizioni non ci sono - Juve? c'e' Allegri : In quel 60% di possibilità di tornare a lavorare in Italia non c'e' la Roma. Antonio Conte, intervistato dalla "Gazzetta dello Sport".

Roma - infortuni a quota 49 - l'ex Colautti : 'Le preparazioni sono troppo corte' : Non bastano nemmeno le sedute light. Alla Roma continuano a collezionare infortuni muscolari. L'ultimo della lunga lista che conta ormai 49 iscritti dall'inizio della stagione è Florenzi, fastidio ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : i tabelloni delle Prequalificazioni. Ci sono Sinner e Musetti : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il Tennis tricolore: tra poco più di una settimana scatteranno gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. C’è grande attesa, ma il torneo inizia prima per alcuni giocatori del Bel Paese: ci sono infatti le Prequalificazioni, dove in palio ci sono wild card per il main draw (il vincitore) e per le qualificazioni. Andiamo a scoprire i due tabelloni: al via le stelle ...

Roma - betoniera fuori controllo investe auto e pedoni : ci sono feriti - alcuni gravi : Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili urbani e il 118: in totale sono cinque i feriti soccorsi dal 118, compreso...

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto

Tennis - Internazionali d’Italia 2019 : assegnate le wild card per Roma - spazio a Berrettini e Sonego. Ci sono Errani e V. Williams : sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019 che si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Al Masters 1000 maschile accedono direttamente Matteo Berrettini reduce dal trionfo di Budapest e Lorenzo Sonego che sta esprimendo un ottimo livello di gioco, pass diretto anche per il veterano Andreas Seppi ma se l’altoatesino accederà di diritto al main-draw allora la sua carta verrà messa in ...