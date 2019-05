Violentata mentre tornava da scuola

Bolzano - Violentata in pieno giorno mentre stava tornando da scuola : violentata mentre stava tornando da scuola . Questo quanto accaduto ieri in pieno giorno a Bolzano a una ragazza di sedici anni che stava ri tornando a casa. Lungo la pista ciclabile a due passi dall’accademia europea, due uomini hanno avvicinato la donna, l’hanno strattonata e spinta tra i cespugli fino a lasciarla quasi incosciente. Quando la ragazza si è ripresa, è riuscita a trascinarsi sulla passeggiata dove è stata soccorsa da alcuni ...

