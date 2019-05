Upfront 2019-20 Nbc | ordinato Council of Dads

blogo

(Di mercoledì 8 maggio 2019) UPDATE 8/05: Un nuovo ordine per la Nbc, ad un giorno dall'annuncio di Bluff City Law e Sunnyside. Il network ha infattiof, family drama che per toni e cast potrebbe andare a cercare lo stesso successo di This Is Us. Tratto dall'omonimo libro di Bruce Feiler, la Fox otto anni fa aveva provato a realizzarne una comedy, che però non è mai andata in onda.-20 Nbc: ordinati Bluff City Law e Sunnyside E' ormai una tradizione: la Nbc è il primo network generalista americano a dare il via agli, ovvero la presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv. Lo fa annunciando due nuovi show, che si aggiungono a quelli già rinnovati e che ritroveremo in autunno sul piccolo schermo.-20 Nbc:ofpubblicato su TVBlog.it 08 maggio14:33.

