Unicef: inizio 2019, 365 morti in mare

In soli tre mesi del, 365 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo, oltre il 60% del numero totale di vittime registrate in tutto il 2018. I dati li fornisce l'. Nei primi tre mesi del, circa 16.000 migranti e rifugiati hanno raggiunto l'Europa attraverso le rotte migratorie nel Mediterraneo; anche se il numero è in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018, la percentuale di bambini è aumentata da 1 arrivo su 5 a 1 su 4, sottolinea l'.(Di mercoledì 8 maggio 2019)