Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 19 | 10

Serie A - le Ultime in vista della prossima giornata : buone notizie per la Juve - pessime per Parma e Cagliari : Brutte notizie in casa Cagliari, stagione finita per Paolo Faragò. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia “per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto. L’operazione – eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, carco Scorcu – ...

Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri indagato dalla Procura di Roma per corruzione il decreto di revoca è stato adottato dal premier al termine di un lungo con dei ministri durante il quale si è sviluppato un confronto del pulito come civile che ha coinvolto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : le prime foto del Royal Baby - 8 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: è stato mostrato quest'oggi per la prima volta il Royal Baby, il piccolo di Meghan e del principe Harry, 8 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura il governatore Lombardo Attilio Fontana indagato per abuso d’ufficio nella Maxi inchiesta della dda di Milano che gli era portata 43 misure cautelari per tangenti in Lombardia in piemonte. installazione riguarda la nomina del suo socio di studio ha un incarico in Regione Lombardia fontana che potrebbe essere interrogato già oggi non ...

Iran - Ultime Notizie : ritiro parziale dall’accordo sul nucleare : Iran, ultime notizie: ritiro parziale dall’accordo sul nucleare L’Iran ha deciso di sospendere parzialmente i suoi impegni nell’ambito dell’accordo sul nucleare del 2015. La svolta di Teheran arriva a poco più di un anno di distanza dalla decisione unilaterale americana di ritirarsi dall’accordo stesso. Con la sua inversione di rotta, il presidente USA Trump riattivò contestualmente le sanzioni abolite con ...

Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli sulle borse asiatiche fondano con gli indici della Cina in forte calo dopo le minacce di Donald Trump per darti al 25% sull’importo di 200 miliardi di dollari di beni made in Cina in rosso anche i futures su indici azionari statunitensi che sono scivolati di circa il 2% La minaccia è affidata ieri a Twitter dal Trump affonda le borse cinesi indice composite ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Siri revocato da Conte in Cdm - 8 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il sottosegretario Armando Siri è stato revocato dal premier Conte durante il Cdm di questa mattina, 8 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il ponte Morandi è che oggi è per l’ultima volta avranno accesso alle proprie case che verranno abbattute le operazioni sono iniziate Ma cosa po’ le 8:00 del mattino dopo che la protezione civile ha attivato tutta una serie di procedure di sicurezza altre famiglie nel pomeriggio ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - Ultime Notizie USR : aggiornamento calendari al 6/5 : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 6 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 6 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...