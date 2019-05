Toscana | niente multe a chi usa pesticidi vicino all’acqua Ma la salute va tutelata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’esaustivo servizio della giornalista Monica Pelliccia ha riportato l’attenzione sul Piano di utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari (Puff) della regioneapprovato il 30 luglio scorso e di cui già mi ero occupata. Come appare chiaramente dal video, è fuor di dubbio che il glifosato venga utilizzato anche in prossimità dei punti di captazione di acque destinate al consumo umano, perlomeno all’interno del distretto vivaistico pistoiese; tuttavia, se prima chi lo faceva poteva essere – almeno in teoria – sanzionato conda 600 a 6mila euro, ora, “grazie” al Puff, può farlo senza timore di. Peccato che glifosato, clorpirifos e gli altriautorizzati siano tutti più o meno tossici non solo per l’ambiente, ma anche per laumana e una sintesi sui loro effetti è stata pubblicata. La conoscenza sullo stato delle acque ...

