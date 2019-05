Revocato l'incarico al sottosegretario Siri. Nessuna conta in Cdm ma prima battaglia tra Conte e Bongiorno : Conferenza stampa anche di Luigi Di Maio: "E' stato necessario avviare la procedura perché per noi quando si parla di un'inchiesta di corruzione e di mafia la politica deve agire prima dei giudici".

Siri : nessuna conta in Cdm : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Sulla proposta di revoca del sottosegretario Armando Siri avanzata dal premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di governo, non c'è stata alcun voto nella riunione. ...

Siri - Di Maio : voteremo revoca - ma nessuna crisi di governo | : Il leader del M5s tira dritto: "Dopo il voto per la decadenza non sarà M5S a chiedere una crisi di governo". Conte: "In Consiglio dei ministri non andremo alla conta". Salvini: "Vado tranquillo al Cdm"...

Caso Siri - Conte : CdM il 10 - nessuna conta : 19.11 "Mercoledì mattina ci sarà il Cdm. Non andremo alla conta". Così il premier Conte sul Armando Siri, il sottosegretario della Lega indagato per corruzione e al centro di un Caso politico nel governo Lega-Cinque Stelle "Io non ho mai accettato di fare l'arbitro ma di fare il premier, che è un concetto diverso-ribadisce-Sono un premier di garanzia, questo sì. Ma non ho mai accettato di fare l'arbitro".

Siri - Romeo (Lega) : “Nessuna crisi di governo e non si andrà alla conta. Se si dimette è scelta personale” : Mentre spunta una nuova inchiesta riguardate l’acquisto di una palazzina a Bresso la posizione della Lega sul sottosegretario Armando Siri non cambia. Il presidente dei senatori del ‘Carroccio’, Massimiliano Romeo è categorico: “Per la Lega Siri non si deve dimettere, ma questo caso non farà cadere il governo. Se poi prima del Cdm Siri dovesse decidere di dimettersi, questa è una sua scelta personale” ed ...

Siri indagato - Crimi : “Si dimetterà prima del Cdm - non ci sarà nessuna conta tra ministri del M5s e leghisti” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Vito Crimi, fuori da Montecitorio, esclude conseguenze dalle possibili dimissioni del sottosegretario leghista, Armando Siri. “Non credo si arriverà alla conta nel Consiglio dei ministri fissato per mercoledì e credo che Siri si dimetterà prima“. Poi aggiunge: “Non ci sarà nessuna crisi”. L'articolo Siri indagato, Crimi: “Si dimetterà ...

Siri - Salvini cauto : 'Mi fido di Conte - il governo va avanti'. Il premier : 'Nessuna conta in CdM' : Toni più cauti del vicepremier leghista: 'andiamo avanti altri 4 anni'. Per il premier il caso è chiuso. Di Maio: 'Non si può far cadere il governo per una poltrona'

Caso Siri - Conte frena : "Nessuna conta in Cdm" - : Resta alta la tensione tra Carroccio e M5s. Il capo dei 5 stelle: "Non si può far cadere il governo per una poltrona". Il ministro dell'Interno: "L'esecutivo durerà, sfidiamoci sulle cose che ...

Siri - Conte : "Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legistratura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

