Salone del Libro | indagato per apologia di fascismo l’editore di Altaforte

Salone del Libro - Torino non sarà infestata dai fascisti. E chi non va sbaglia : Ho frequentato il Salone del Libro per tre edizioni consecutive, dal 2013 al 2015. E mi pare di capire che le cose, in quattro anni, siano cambiate radicalmente. Leggo, ora, che è “infestato dai fascisti”. Non me ne sono accorto: o c’è stato un colpo di mano in seno alla macchina che muove la fiera, oppure il Paese è sull’orlo di una guerra civile. A parte tutto, lo dico chiaramente: questo weekend Torino non sarà invasa dai fascisti (se non ...

Salone del Libro di Torino - intellettuali e giornali liberal sono il miglior marketing per Salvini : By the way if anyone here is in advertising or marketing… kill yourself. It’s just a little thought; I’m just trying to plant seeds. Maybe one day they’ll take root – I don’t know. You try, you do what you can. E’ l’inizio di uno sketch meraviglioso, esilarante, una delle pagine più comiche di Bill Hicks, in cui invitava chi lavora nel marketing a suicidarsi. Non scherzava, diceva sul serio: li invitava a uccidersi. Lui spargeva i ...