Pitbull attacca due sorelline | bimba di 18 mesi in elisoccorso in ospedale

Due bambini sono stati attaccati e feriti da un Pitbull in Brianza : Due bambini di 6 e 7 anni sono stati aggrediti da un pitbull questo pomeriggio a Limbiate, in Brianza. È successo alle 17 circa in via Monte Sabotino 21, proprio vicino a casa dei bimbi. Il personale del 118 è intervenuto per dare le prime cure alla bambina, morsa sul volto; il piccolo invece era stato preso alla spalla. I due sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, sottoposti a visita e medicazioni. Da una prima ...