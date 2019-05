Pensione di cittadinanza! Solo 86 euro per la nonnina di 106 anni

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Quello di Ignazia Mula, pensionata di 106, è un caso particolare, ma non certo l'unico. La centenaria, residente a Cala Gonone, nota e ambita località turistica della Sardegna, si è recata fino a Dorgali, in provincia di Nuoro, per ritirare la suadi cittadinanza, convinta di poter trascorrere il resto della sua vita in modo più dignitoso e, invece, quando si è presentata alle poste ha fatto l'amara scoperta.86di aumento. La suadi vecchiaia, come racconta il quotidiano regionale La Nuova Sardegna, è passata da 625a 706. "Menzus custu chi non nudda", ossia "meglio questo che niente" ha detto al quotidiano sardo la donna che, alla sua veneranda età, si era presentata di persona all'ufficio postale per mettere le tre firme indispensabili per ottenere la sua card e l'aumento che le spettava secondo la nuova legge targata M5S.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...