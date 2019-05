Nba | semifinali playoff | Toronto e Denver vincono gara 5

Basket Nba - semifinali playoff : Harden spinge Houston - Milwaukee vede la finale a Est : NEW YORK - Torna in equilibrio la semifinale playoff di Western Conference fra Houston e Golden State, mentre a Est mette una seria ipoteca sul posto in finale Milwaukee, adesso avanti per 3-1 su ...

Nba Playoff : Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la serie delle semifinali : ROMA - Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la serie delle semifinali dei play-off di Nba rispettivamente contro Philadelphia e Portland . In gara-4, nella notte italiana, i Raptors si aggiudicano per ...

Basket - semifinali playoff Nba : Golden State sul 2-0 - Milwaukee pareggia i conti : NEW YORK - Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato in gara 2 delle semifinali dei playoff Nba. I Bucks si rialzano dopo la prova ...

Basket - semifinali playoff Nba : colpo Philadelphia a Toronto - parte bene Denver : NEW YORK - Il pareggio di Philadelphia nella serie della Eastern Conference con Toronto e la buona partenza di Denver a Ovest nel duello con Portland. Ecco i verdetti delle gare di semifinali play-off ...

VIDEO Toronto-Philadelphia 89-94 - highlights e sintesi gara-2 semifinali Nba : colpo esterno dei 76ers - serie in parità : Philadelphia ha sconfitto i Toronto Raptors per 94-89 nella gara-2 delle semifinali NBA, pesantissimo colpaccio in trasferta dei 76ers che sono passati sul campo della compagine canadese grazie alla grande prova di Jimmy Butler. La serie ora è in perfetta parità (1-1). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Toronto-Philadelphia, gara-2 della semifinale di Eastern Conference nella NBA. VIDEO highlights Toronto-Philadelphia, ...

VIDEO Denver-Portland 121-113 - highlights e sintesi gara-1 semifinali Nba : i Nuggets vincono in casa : Denver ha sconfitto Portland per 121-113 nella gara-1 della semifinale NBA, i padroni di casa hanno incominciato al meglio la serie e hanno messo in crisi i Blazers che non sono riusciti a espugnare la tana dei rivali. La partita è stata molto accesa ed equilibrata, ricca di grande spettacolo ed estremamente avvincente. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Denver-Portland 121-113. VIDEO highlights Denver-Portland, gara-1 ...

Nba - semifinali playoff : super Durant supera Bird e trascina Golden State. Bene Boston : NEW YORK - Si aprono nel segno di Golden State e Boston le semifinali play-off in Nba. I Warriors, campioni in carica, si aggiudicano infatti gara-1 della sfida della Western Conference contro Houston ...

Playoff Nba - Greg Monroe : l'uomo che in 18 mesi ha giocato con le 4 semifinaliste a Est : ... un contratto di dieci giorni, un ritorno di fiamma con i Celtics alla ricerca disperata di un antidoto a protezione del ferro contro gli Embiid di questo mondo " Toronto nel frattempo ha risolto il ...