Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Omar Gabr, è questo il nome del ragazzo residente a(provincia di Lecco) e di origini egiziane,nel nulla da 48 ore. Era uscito lunedì mattina da casa per recarsi a scuola. Ilperò non ha mai varcato la porta dell'istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte, dove frequenta il secondo anno del liceo scienze applicate. È di stamattina la notizia del ritrovamento di un cadavere nel fiumetra Calolziocorte e Olginate. Ancora non ci sono però conferme sull'identità delsenza vita....

Martamigli23 : Montevecchia, scomparso da 48 ore il 17enne: trovato un corpo nell'Adda - kristian1409 : ATTENZIONE! Se lo vedete contattate il 1.1.2. Allarme per Omar, giovane SCOMPARSO a CALOLZIOCORTE: ricerche in cors… - MarcoBonayti : Allarme per un giovane scomparso, appello di parenti e amici per avere informazioni utili al suo ritrovamento -