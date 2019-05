Migranti su una barca in avaria E l' ong scalpita | Fare presto

Migranti - Alarm phone segnala un barcone in avaria con 150 persone a bordo. 'Aiuto - c è una falla - entra acqua' : 'Aiuto, siamo in emergenza. Il motore della barca è rotto, c'è un buso, l'acqua sta entrando'. E' il disperato grido d'allarme che Alarm phone, il centralino a cui si rivolgono i Migranti che tentano ...

Papa : mondo dei Migranti e dei rifugiati è una croce dell'umanità : Roma, 6 mag., askanews, - 'Oggi il mondo dei migranti e rifugiati è un po' una croce, una croce dell'umanità, e la croce è tanta gente che soffre... Io ringrazio voi, la vostra buona volontà, e auguro ...

Migranti - Salvini : "Sentenza tribunale Bologna vergognosa" : Roma, 3 mag. -, AdnKronos, - "Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i sindaci a rispettare, ...

Migranti - a Bologna il tribunale accoglie il ricorso contro il decreto Salvini : Comune deve dare residenza a 2 richiedenti asilo : La sezione civile del tribunale di Bologna ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso – uno presentato da Avvocati di Strada, l’altro dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) – contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘. A dare la notizia è stato le stesso sindaco Virginio Merola (Pd) con un post sul ...

A Bergamo c’è una specie di caserma per l’integrazione dei Migranti : (foto: Simone Padovani/Awakening/Getty Images) Dallo scorso autunno, a Bergamo, si sta sperimentando un nuovo progetto di accoglienza dei richiedenti asilo: prende il nome di “Accademia per l’integrazione” ed è focalizzato – stando alla sua missione d’intenti – sulla formazione linguistica, civica e professionale delle persone coinvolte, migranti da rendere soggetti autonomi e lontani da forme d’illegalità. Il percorso coinvolge al ...

Papa Francesco : "I Migranti non sono una minaccia e gli Stati devono proteggerli" : Accoglienza. E' la parola d'ordina di Papa Francesco che lancia un nuovo monito sui migranti in occasione dell'udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si svolge dal 1° al 3 maggio 2019, presso la Casina Pio IV in Vaticano, sul tema Nation,

Una giornata al Baobab con chi aiuta i Migranti : Vicino alla stazione Tiburtina migranti e profughi ricevono assistenza umanitaria, legale e sanitaria grazie al presidio di Baobab Experience e alle ong. Leggi

Boys don't cry - a Palermo una mostra realizzata da giovani Migranti insieme a Ludovica Anzaldi : Un telo bianco, di sfondo a una parete nuda, e la semplicità delle cose posate a caso, per terra: frutta, verdura, oggetti di plastica. Ma anche ombre, volti, sorrisi. Incontri di diverse umanità. E ...

Como - chiuso il campo rimangono i Migranti : brucia una baracca di via Regina Teodolinda : Como, 24 aprile 2019 - Anche il campo governativo è stato chiuso da otto mesi i migranti continuano a gravitare attorno a via Regina Teodolinda cercando rifugi improvvisati all'interno di alcune ...

Arrestati capi di una milizia anti-Migranti : "Volevano uccidere Obama - la Clinton e Soros" : Negli Stati Uniti, l"Fbi ha di recente sventato degli attentati all"incolumità di Barack Obama, di Hillary Clinton e di George Soros. Secondo gli investigatori, gli orditori di tali assassinii sarebbero i vertici di una milizia anti-clandestini.L"agenzia federale ha infatti arrestato in questi giorni dei dirigenti dell"organizzazione United Constitutional Patriots, gruppo paramilitare del Nuovo Messico impegnato nel pattugliamento dei confini ...

Austria - il vicesindaco della città di Hitler pubblica una poesia sui topi ma allude ai Migranti. Kurz : 'Razzista' : Il leader del partito di destra e vicecancelliere Heinz-Christian Strache , alleato con Matteo Salvini , ha scritto però su Facebook che 'l'incitamento e la campagna' contro la sua forza politica ...

Un esponente del Partito delle Libertà austriaco ha scritto una poesia in cui paragona i Migranti ai ratti : Un esponente del Partito delle Libertà austriaco (FPÖ), che fa parte della coalizione di governo in Austria, ha scritto una poesia sui migranti intitolata Il ratto di città, in cui paragona gli immigrati che vivono in Austria ai roditori e intima