ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) È vero però che Gianfrancoha provato a rientrare in campo e a ricciare i rapporti con il suo vecchio mondo. Prima avvicinandosi al nuovo movimento di Gianni Alemanno 'Azione Nazionale', poi ...

51fini : L'imbarazzo di Fdi: non vogliamo Fini. 'I suoi ex sono passati tutti alla Lega' @Antonie62537279 - 51fini : L'imbarazzo di Fdi: non vogliamo Fini. 'I suoi ex sono passati tutti alla Lega' ?? ECCO L’OVVIA SMENTITA! ?… - AlvisiConci : @mikycer @uminopoli 3 per cento? Io non credo che quelli che hanno votato 5s erano di sx Manco per niente. In effet… -