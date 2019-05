Lagonegro | casa di riposo dell' orrore Anziani picchiati e umiliati

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Stefano Damiano Due persone sono state arrestate per maltrattamenti pluriaggravati e abbandono di persone incapaci Venivano percossi, intimiditi econ aggressioni fisiche e verbali; era questo l'incubo vissuto daglidi unadi, comune in provincia di Potenza. Agli arresti sono finite due persone; si trattaa coordinatrice e di un’operatrice socio sanitariaa "diM.L. Cosentino", mentre una terza persona è indagata non potrà avvicinarsi alla struttura. Per loro l'accusa è di maltrattamenti pluriaggravati e abbandono di persone incapaci. Per il Giudice per le indagini preliminari “i fatti sono allarmanti e gravi, originati da un incomprensibile atteggiamento di astio e disprezzo verso taluni pazienti in particolare”. La misura cautelare è stata disposta dal Gip del tribunale died eseguita dall'arma dei ...

