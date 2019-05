I gay non possono registrare i figli surrogati all' estero | dice la Cassazione

Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne : GF16, Michael Terlizzi è gay??? Sembrerebbe di no a detta di un ex concorrente della trasmissione Uomini e Donne Michael Terlizzi, dal primo momento che ha messo piede nella Casa di Cinecittà, è finito nella bufera. Il motivo? Imparato ha insinuato il dubbio che il coinquilino fosse gay. Tuttavia quest’ultimo ha sempre negato tale illazione. … Continue reading Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne at ...

Michael Terlizzi gay? Spunta ex Uomini e Donne che svela : “Non si nasconde” : Michael Terlizzi gay? Al Grande Fratello non si ferma il pettegolezzo: Spunta una testimonianza Al Grande Fratello Michael Terlizzi ha affrontato per ben due puntate i pettegolezzi, o i sospetti, sul suo conto. Già dopo la prima settimana, infatti, Cristian Imparato aveva sospettato qualcosa e aveva deciso di affrontare l’argomento con lui in prima persona. […] L'articolo Michael Terlizzi gay? Spunta ex Uomini e Donne che svela: ...

Brunei - la pena di morte per i gay non sarà applicata : Il Brunei ha fatto marcia indietro sulle leggi introdotte il mese scorso che avrebbero reso i rapporti omosessuali e gli adulteri punibili con la morte per lapidazione. Il sultano Hassanal Bolkiah, riferisce la Bbc, ha esteso alla nuova legislazione la moratoria sulla pena di morte.Prevista per alcuni crimini, nessuna pena capitale è stata eseguita in Brunei dal 1957. L’inversione di rotta fa seguito a una protesta globale, compresi ...

Brunei : la pena di morte per i gay non sarà applicata : Il Brunei ha fatto marcia indietro sulle leggi introdotte il mese scorso che avrebbero reso i rapporti omosessuali e gli adulteri punibili con la morte per lapidazione. Il sultano Hassanal Bolkiah, riferisce la Bbc, ha esteso alla nuova legislazione la moratoria sulla pena di morte. Prevista per alcuni crimini, nessuna pena capitale è stata eseguit...

Brunei - pena morte non applicata ai gay : 0.00 Marcia indietro del Brunei sulle leggi varate ad aprile che avrebbero reso i rapporti omosessuali e gli adulteri punibili con la morte per lapidazione. Il sultano Bolkiah, riferisce la Bbc, ha esteso alla nuova legislazione la moratoria sulla pena di morte. Prevista per alcuni crimini, nessuna pena capitale è stata eseguita in Brunei dal 1957. L'inversione di rotta fa seguito a proteste globali, compresi boicottaggi e prese di posizione ...

Grande Fratello - Guendalina - Michael Terlizzi e gli amici gay : quello che Mediaset non ha mandato in onda : Negli ultimi giorni parlando con Cristian Imparato, Guendalina Canessa aveva rivelato di essere certa dell'omosessualità di Michael Terlizzi: "Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa c

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi gay : "Non è un'offesa ma non è reale" (video) : Nelle scorse ore, Michael Terlizzi ha avuto, finalmente, l'opportunità di confrontarsi, faccia a faccia, con Guendalina Canessa, dopo la chiacchierata con Cristian Imparato, incentrata sulle voci della sua omosessualità, spifferate da alcuni suoi amici prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Michael Terlizzi gay: "Non è un'offesa ma non è reale" (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 ...

Gf - Cristian piange. Il padre : "Sei mio figlio - non mi interessa che sei gay" : Reduce dal suo coming-out, avvenuto recentemente sotto il peso dell'occhio pubblico, Cristian Imparato è tornato al centro del gossip, a seguito della nuova diretta del Grande Fratello andata in onda ...

Grande Fratello 16 - Daniele Dal Moro : "Non ho nulla contro gli omosessuali. Sono pieno di amici gay. Mi ci trovo bene" (video) : Daniele Dal Moro, visibilmente scosso dagli attacchi ricevuti, su più fronti, per l'appellativo infelice, nei confronti di Cristian Imparato, stanotte, si è sfogato a lungo, con Gianmarco Onestini. Il modello veronese non ci sta a passare per omofobo: A me di quello che montano, perché siamo in un programma televisivo, mi importa fino ad un certo punto. so che persona Sono. Mi dispiace che Cristian ha trovato l'appiglio, ha fatto il talk per ...

Accogliere migranti gay non protetti : ANSA, - ROMA, 23 APR - Prima di negare lo status di rifugiati ai migranti che dichiarano di essere omosessuali e di rischiare la vita se rimpatriati a causa del loro orientamento sessuale, si deve ...

Accogliere migranti gay non protetti : ANSA, - ROMA, 23 APR - Prima di negare lo status di rifugiati ai migranti che dichiarano di essere omosessuali e di rischiare la vita se rimpatriati a causa del loro orientamento sessuale, si deve ...

Migranti - la Cassazione 'Accogliere gay non protetti nel loro paese' : ROMA - Prima di negare lo status di rifugiati ai Migranti che dichiarano di essere omosessuali e di rischiare la vita se rimpatriati a causa del loro orientamento sessuale, si deve accertare se nei ...

Migranti : accogliere gay non protetti nel loro Paese : Prima di negare lo status di rifugiati ai Migranti che dichiarano di essere omosessuali e di rischiare la vita se rimpatriati a causa del loro orientamento sessuale, si deve accertare se nei Paesi d'...

"L'Italia accolga i migranti gay - se nel loro Paese non sono protetti" - la decisione della Cassazione : Prima di negare lo status di rifugiati ai migranti che dichiarano di essere omosessuali e di rischiare la vita se rimpatriati a causa del loro orientamento sessuale, si deve accertare se nei Paesi d'origine non solo non ci siano leggi discriminatorie ma anche verificare che le autorità del luogo apprestino "adeguata tutela" per i gay, ad esempio se colpiti da "persecuzioni" di tipo familiare. Lo sottolinea la Cassazione che ha accolto il ...