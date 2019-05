Hollow Knight – Il Souls dei Metroidvania

Lo splendido Hollow Knight sarà presto disponibile in edizione fisica : Se eravate in attesa dell'edizione fisica di Hollow Knight, abbiamo ottime notizie per voi. Lo splendido Metroidvania di Team Cherry riceverà a breve una Collector's Edition (e un'edizione standard leggermente meno elegante) per Switch, PS4 e PC.Come riporta Eurogamer.net, in seguito alla fine della partnership di Team Cherry con Skybound Games, una versione fisica di Hollow Knight sembrava incerta. Tuttavia, lo sviluppatore ha assicurato i fan ...