GF16 | Gennaro e Francesca De Andre sempre più vicini; baci e messaggi in codice VIDEO

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Grande Fratello traormai è partita la fiamma della passione Si piacciono. Ormai lo si legge nei loro occhi.Lillio eDe Andrè si sono scambiati deisul collo e delle carezze nella notte. Non si nascondono più, ma preferiscono comunque andare cauti. Magari non nascerà mai nessuna storia d’amore oppure ci sorprenderanno …Depiùin) at BlogItalia.News.

