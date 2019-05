Brindisi | anziano disabile deriso sul web | interviene il Tribunale per proteggerlo

Brindisi - maltrattamenti in famiglia - anziano padre schiavizzato : arrestato il figlio : Una bruttissima storia di maltrattamenti in famiglia arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Latino. Secondo quanto riporta la stampa locale, un uomo di 42 anni, le cui generalità non sono state diffuse, avrebbe sottoposto a continue vessazioni, per anni, l'anziano padre che oggi ha 85 anni. L'uomo costringeva la vittima ad effettuare lavori pesanti, non consoni alla sua età e, se il padre non eseguiva gli ordini del figlio, questi ...