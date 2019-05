Angela Di Iorio rivela | “Maria De Filippi? È fredda e distaccata | non possiamo toccarla o

Uomini e donne - Angela Di Iorio lascia tutti senza parole : 'Solo se la De Filippi mi chiede scusa' : Angela di Iorio , una delle protagoniste del trono over di Uomini e donne torna a far parlare di sé con nuove dichiarazioni. La donna era stata al centro di numerose polemiche nello studio, tacciata ...

Uomini e Donne : Angela Di Iorio critica Maria De Filippi e la redazione del trono over : Angela Di Iorio è stata indubbiamente una delle dame del trono over di Uomini e Donne, che ha fatto molto discutere durante la sua permanenza all'interno del programma. Angela infatti è stata molto criticata da Gianni Sperti e Tina Cipollari per le sue aspirazioni di trovare un uomo benestante, che le permettesse di fare viaggi in giro per il mondo. Richieste che avevano suscitato le ire dei due opinionisti e del pubblico presente in studio e da ...

