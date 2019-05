Su Instagram c’è un profilo non ufficiale del royal baby e qualcuno l’ha preso per vero

Lo scimpanzé scorre Instagram e “mette i cuori” alle foto : il video vi sorprenderà - ma c’è una brutta sorpresa… : scorre Instagram, mette i “like” alle foto, esce da un post ed entra in un altro. Sarebbe tutto normale, se non fosse che il protagonista del video è uno scimpanzé, chiamato Sugriva. Il filmato, sorprendente, sta riscuotendo un notevole successo sui social, dove le persone scrivono di non spiegarsi come sia possibile che un animale possa usare con tale naturalezza uno smartphone. Esperti e primatologi, però, dopo aver visto il video, ...

C’è un motivo se hai visto su Instagram stories di profili mai seguiti : Questa settimana, a causa di un bug, Instagram ha presentato ad alcuni utenti stories di profili a loro sconosciuti. Potrebbe essere accaduto anche agli utenti meno attivi sul social network senza che se ne accorgessero. Quelli che invece lo usano con frequenza e conoscono bene i profili che seguono, si saranno probabilmente accorti del disguido tecnico. In alcuni casi agli utenti è capitato di notare tra l’elenco delle stories da visualizzare ...

Ines Trocchia a Rai Radio2 : “Su Instagram mi chiedono le scarpe usate - le mutande. Poi c’è gente che vuole farmi da schiava” : Ines Trocchia è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. La modella e influencer campana ha parlato del suo rapporto con gli uomini: “In un uomo guardo tanti aspetti. Mi deve dare sicurezza ma non essere troppo accondiscendente, altrimenti mi stanco. Deve trattarmi bene, farmi sentire importante, ma non deve essere troppo ...