Steep | Via alla Stagione 6 con nuove attività

(Di martedì 7 maggio 2019) Ubisoft annuncia l’inizio della6 di, Carve the Curve, che durerà fino al 6 giugno. Con la6 debutterà un nuovo formato per le Attività live di, dando così vita all’obiettivo del team di offrire nuovi e avvincenti contenuti ai giocatori con una maggiore frequenza.A partire da oggi, ogni mese offriremo una nuovaa tema in cui i giocatori potranno intraprendere alcune attività di gioco per vincere un equipaggiamento completo multi-sport.Partecipando alle attività live di, i giocatori potranno sbloccare alcune ricompense di personalizzazione esclusive ogni mese. Più contenuti scopriranno, più parti dell’equipaggiamento potranno ottenere. Che sia esplorando lo scenario liberamente, gareggiando online o nel PvP, ci saranno sfide adatte a tutti nelle...