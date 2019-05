Squalifica per Maran e multa al Cagliari per le proteste sul rigore dato al Napoli

Milan - Squalifica di tre giornate per Paquetà : squalifica Paquetà Milan – Mano pesante del Giudice Sportivo con il calciatore del Milan, Lucas Paquetà Il brasiliano classe ’97 è stato sanzionato con tre giornate di squalifica a seguito del cartellino rosso rimediato nella gara con il Bologna. L’espulsione è arrivata a seguito di una manata del calciatore nei confronti dell’arbitro Di Bello, dopo […] L'articolo Milan, squalifica di tre giornate per Paquetà è stato realizzato da ...

GF16 - l'amica di Mila Suarez : 'Ho denunciato Francesca De Andrè per bullismo'. Lunedì la Squalifica? : Colpo di scena al GF16 : sarebbe stata denunciata per presunti atti di bullismo nei confronti di . A intraprendere le vie legali è stata un'amica della modella marocchina, Sabrina, che ne ha dato l'...

Mané - schiaffo a Vidal? Petizione dei tifosi del Barcellona per chiedere la Squalifica : Un paio di giorni fa i tifosi del Liverpool hanno lanciato una Petizione per far squalificare Lionel Messi in vista del ritorno. Il motivo? Un possibile pugno dell'argentino ai danni di Fabinho in ...

Psg : tre turni di Squalifica per Mbappé - rischia grosso Neymar : PARIGI - La Federazione Francese ha deciso di squalificare per tre giornate l'attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé , dopo il cartellino rosso rimediato nella finale di Coppa di Francia ...

GF 16 : Kikò ed altri concorrenti rischiano la Squalifica per degli insulti a Michael : Nell'ultima puntata della casa più spiata d'Italia, Grande Fratello 16, la conduttrice Barbara D'Urso aveva richiamato alcuni concorrenti per via di alcuni insulti a Michael Terlizzi. Il gieffrino, soffre fin dalla nascita di una patologia alle braccia chiamata sinostosi radio-ulnare, che impedisce al giovane 33enne di ruotare correttamente gli arti superiori. E proprio questo problema fatto sì che alcuni coinquilini prendere in giro Michael, ...

Paris Saint-Germain - Mbappé Squalificato per tre turni : Neymar invece rischia uno stop molto più pesante : L’attaccante ventenne è stato sanzionato con tre turni di stop per un fallo commesso nei confronti di un avversario in finale di Coppa di Francia, il brasiliano invece rischia per il pugno rivolto al tifoso prima della premiazione Clima teso al Paris Saint Germain, è stato infatti squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé. L’attaccante 20enne è stato sanzionato con un cartellino rosso nella finale di Coppa di Francia contro il ...

Giudice Sportivo : una giornata di Squalifica per Romagnoli : Se la cava con una giornata di squalifica Alessio Romagnoli - in quanto capitano la sanzione poteva essere raddoppiata -, espulso nel corso di Torino-Milan per un applauso rivolto all'arbitro Guida . ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 35giornata : La 34giornata di Serie A è andata in archivio con la vittoria fondamentale in chiave Champions dell'Atalanta contro l'Udinese e del successo esterno del Sassuolo sul campo della Fiorentina. Come di ...

Serie A : 13 Squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 30 APR - Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata 13 calciatori di Serie A, dopo le partite della 34/a giornata di campionato. Si tratta di Alessio Romagnoli del Milan, al ...