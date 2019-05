Rigore Napoli Cagliari | Giulini | “Il punto non è il rigore concesso | la mia sorpresa è

Un Rigore dubbio salva Napoli ed esplode la polemica sul Var : 'Così è una barzelletta' : Il Napoli batte il Cagliari. Ma la storia di un copione sostanzialmente già scritto ha un protagonista inatteso e decisivo: il Var. La squadra di Ancelotti ha giocato male l'ennesima partita di un ...

Napoli-Cagliari - il Rigore c’era : spuntano nuove immagini : Napoli-Cagliari, il rigore c’era: spuntano nuove immagini Napoli Cagliari rigore| Continuano le polemiche dopo il dubbio calcio di rigore concesso al Napoli ieri sera contro il Cagliari. Il direttore sportivo Carli a fine partita ha avuto uno sfogo pesante e il tutto non si è placato neanche il giorno dopo. Per questo motivo alcuni colleghi hanno provato a fare chiarezza, in particolare Fontani di Sky, esperto in termini di ...

Rizzoli sul VAR : “Il Rigore di Napoli? Bisogna avere fiducia. VAR aiuta ma non…” : In onda su Rai Sport il designatore arbitrale Rizzoli ha difeso il progetto VAR, di cui è il responsabile. In merito al discusso rigore di ieri sera al San Paolo dà ragione all’arbitro Chiffi. VAR – Secondo Nicola Rizzoli il sistema aiuta gli arbitri e va sfruttato. Le sue parole: “Il VAR è parte integrande del processo decisionale del direttore di gara. Dà la possibilità di rivedere le immagini che creano dubbi e va ...

Rigore Napoli-Cagliari - Gazzetta rivela : “Maran voleva attaccare sistema ed arbitro” : Rigore Napoli-Cagliari, Gazzetta rivela un retroscena: Al 93’ di Napoli-Cagliari, un cross di Faouzi Ghoulam viene intercettato da Fabrizio Cacciatore col braccio. L’ arbitro Chiffi non interviene, ma il suo collega Mariani lo invita alla review. Il gioco, come da regolamento, continua per quasi due minuti, dopodiché il fischietto consulta il Var. La decisione è nota ma il Rigore scatena l’ ira di Ionita e Maran, entrambi espulsi. Ma ...

Napoli - Ancelotti : “Rigore dubbio - Insigne ha avuto coraggio” : “Il rigore? Un episodio difficile da valutare, l’abbiamo visto mille volte e rimane il dubbio. Non credo però che sia stato dato il rigore per fare un favore al Napoli. Era successo anche a noi con Meret con la Juve, un episodio controverso su cui l’arbitro prende una decisione“. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta la vittoria sofferta contro il Napoli con un rigore nel recupero. E proprio sul ...

Il Ds del Cagliari : «Un Rigore così contro il Napoli non lo avrebbero dato» : Non ha parlato a Sky l’allenatore del Cagliari Marana per il rigore dato all’ultimo minuto della partita che ha significato il rigore che Insigne ha trasformato e la vittoria del Napoli. Ai microfoni di Sky il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli «Il problema che non interessa a nessuno, o uno fa lo show oppure non interessa se hanno dato un rigore assurdo. La gente non capisce. Se il Var vogliamo farlo diventare una ...

Napoli-Cagliari 2-1 : gol e highlights della partita. Decide Insigne su Rigore al 98' : Napoli-Cagliari 2-1 63' Pavoletti, C,, 85' Mertens, N,, 98' rig. Insigne, N, NAPOLI, 4-4-2,: Meret; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Verdi, 60' Callejon,, Allan, 60' Fabian Ruiz,, Zielinski, Younes, ...

