Non vi vogliamo | sale la tensione a Casal Bruciato

Roma - un'altra casa popolare a famiglia rom : residenti in rivolta a Casal Bruciato : «Qui Non li vogliamo» : Torna l'intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come casapound e Forza Nuova a Torre Maura e casalotti, oggi a...

Torna a maggio ''Liberi/e di essere'' : ''Non vogliamo mica la luna - solo rispetto della dignità di tutti'' : Come sempre il programma è vasto : sono previsti incontri culturali, spettacoli, una mostra. A finire grande festa conclusiva della rassegna . Il titolo dell'appuntamento, "Non vogliamo mica la ...

Porta il velo - la palestra nega l'iscrizione : "Qui Non vogliamo suore o Batman" : La ragazza italiana di origine marocchina ha denunciato l'accaduto al Comune di Mirandola nel Modenese

Coia insultato e minacciato di morte : Non vogliamo creare danno economico ad operatori : Roma – “Eravamo in via Cola di Rienzo per verificare le postazioni di commercio su area pubblica, e purtroppo da subito uno degli operatori licenziatari ha cominciato a inveire nei miei confronti, a insultarmi e poi in seguito anche a minacciarmi di lesione e morte, dicendo che mi avrebbe tirato un sampietrino in faccia. Ho chiamato la Polizia per sporgere denuncia e querela, perche’ e’ un fatto grave che non deve ...

Donna con il velo esclusa dalla palestra : “Non vogliamo Batman o suore” : E' accaduto a Mirandola, in provincia di Modena: una ragazza italiana di origini marocchine è stata esclusa da una palestra perché indossava il velo. esclusa da una palestra di Mirandola, in provincia di Modena, perché indossa il velo: è successo a una ragazza italiana di origini marocchine. Khadija Tajeddine – questo il nome della giovane, che è anche presidente del Comitato per la Pace della città emiliana – ha deciso di rivolgersi al ...

Primo maggio - Maurizio Landini : “Tutti a Bologna per dire che vogliamo un’Europa del lavoro e Non della precarietà” : Appuntamento in tutte le piazze italiane dove si festeggerà il Primo maggio. E in particolare a Bologna dove si terrà la manifestazione nazionale di Cgil Cisl e Uil che verrà conclusa dai segretari generali Landini, Furlan, Barbagallo rispettivamente Cgil Cisl e Uil Buon 1 maggio di lotta e di festa a tutti “Grande contraddizione che in molti centri commerciali si facciano lavorare le persone per far aumentare i consumi”, questo uno ...

L'Italia torna a crescere. Conte : 'Vogliamo evitare l'incremento dell'Iva. Non è il momento di una riforma fiscale'. E sul caso Siri : '... : Questo ci fa sperare che l'economia possa crescere in modo sostenuto'. E' quanto ha detto da Tunisi il premier, Giuseppe Conte , commentando le stime dell'Istat sulla crescita nel corso della ...

Valverde teme il Liverpool : "Vogliamo vincere - ma Non dobbiamo prendere gol" : Ernesto Valverde ha le idee chiare in vista dell'andata della semifinale di Champions contro il Liverpool e preferisce volare basso. " Vogliamo vincere, ma sappiamo anche quanto sia importante evitare ...

Napoli - Ancelotti : «Non vogliamo vendere - ma resta solo chi vuole» : Napoli - Il Napoli domani sarà impegnato nell'anticipo delle 12.30 sul campo del Frosinone . Gli azzurri, reduci dalla sconfitta interna contro l'Atalanta, dovranno affrontare una formazione alla ...

Lewis Hamilton F1 - GP Azerbijan 2019 : “Non vogliamo fermarci - ma le Ferrari saranno favorite” : Lewis Hamilton sbarca sulle sponde del Mar Caspio con la chiara intenzione di proseguire sull’onda lunga di Bahrein e Cina. Il cinque volte campione del mondo vuole continuare a mietere vittorie, non certo per mere questioni numeriche o di record, bensì per altri motivi. In primo luogo mettere in chiaro, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, di essere lui il candidato numero uno anche per questo titolo e, in secondo luogo, per bloccare ...

AMMINISTRATIVE 2019 - Marialuisa Ascheri si ricandida a La Morra : 'Cinque anni intensi - ma Non vogliamo fermarci' : ... di tanti luoghi del centro e delle frazioni, l'InfoPoint per i ciclisti nella Porta San Martino, il Peso Pubblico, il completamento del Palazzetto dello Sport, le migliorie al Campo Sportivo, lo ...

Atalanta - Ilicic : 'Vogliamo tutto! Condizioni? Non sto ancora bene' : Josip Ilicic , trequartista dell' Atalanta , parla dopo la vittoria sul Napoli a Sky Sport . Lo sloveno ha parlato della sue condizioni fisiche, visto che è entrato dalla panchina: 'Faccio tutto, ma ancora non riesco a calciare bene. L'importante è che abbiamo vinto per rimanere ...