' Io non sclero' | storie di vita e sclerosi multipla

Il problema della medicina non convenzionale nella sclerosi multipla : È complesso trovare per “medicina complementare e alternativa” (utilizzeremo la sigla CAM da Complementary and Alternative Medicine) una definizione unica alla luce della storia e dell’epistemologia della medicina. Molti sono i termini usati nell’ambito delle CAM, alcuni come sinonimi, altri per distinguere alcuni aspetti di questo vasto ed eterogeneo insieme di “cose” (e uso questo termine appositamente, essendo “cosa” il nome più ...