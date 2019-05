In Vietnam si producono cannucce fatte di semplice erba

wired

(Di martedì 7 maggio 2019)La cannuccia di plastica ha ormai imboccato in modo definitivo il viale del suo tramonto. La lotta all’inquinamento e i riflettori puntati stabilmente sull’emergenza ambientale hanno portato numerose insegne della ristorazione a rinnegarla in toto, come ad esempio Starbucks; mentre sempre più aziende, da ogni parte del mondo, si lanciano alla ricerca di alternative in grado di essere al contempo sostenibili sul fronte ambientale ed economico. Ne è un esempio Lolistraw, la cannuccia che può essere ingerita, così come il prodotto dell’aziendaita Ong Hut Co, che ha deciso di sfruttare per la produzione un ingrediente al 100% vegetale: la Lepironia Articulata, un’particolarmente diffusa in Asia conosciuta anche come carice grigia.Come si può vedere dal filmato caricato sui social da VnExpress International, questadalla spessa struttura ...

