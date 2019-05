Genova | test drive di mega-filobus Exquicity 24 metri all

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Omari-Distefano in testa nei 49erFX! Bressani-Zorzi e Tita-Banti si giocano il podio nei Nacra 17 : La lunga attesa di questi primi giorni è stata finalmente ricompensata dall’arrivo del tanto agognato vento sui cinque campi di regata della terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica a Genova. Le condizioni meteo favorevoli, caratterizzate in mattinata da un vento abbastanza costante di 7-12 nodi, hanno consentito a tutte le classi di scendere in acqua per completare almeno una prova. Domani sono in programma le Medal Race di ...