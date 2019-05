motori.ilmessaggero

(Di martedì 7 maggio 2019) MARANELLO - Lacontinua a crescere e, grazie alla Portofino ma anche all'aumento delle vendite in Cina, chiude ilcon 2.610 vetture consegnate, il 22,7% in più dello stesso ...

ilmessaggeroit : Ferrari, partenza sprint: +22% l'utile nel primo trimestre. In crescita le consegne, target 2019 confermati - klyzya : RT @RichbonesE: La #realtà: L’Italia era una vecchia ferrari a pezzi lasciata in garage Il #4marzo l’abbiamo rimessa in sesto accesa e r… - demian_yexil : RT @RichbonesE: La #realtà: L’Italia era una vecchia ferrari a pezzi lasciata in garage Il #4marzo l’abbiamo rimessa in sesto accesa e r… -