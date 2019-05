Economia | a Maggio scadenze dei contributi dei lavoratori autonomi Artigiani e

direttasicilia

(Di martedì 7 maggio 2019) Arriva il mese die con sé porta anche ledeideie Commercianti. La comunicazione ufficiale giunge dall’Inps. L’istituto ha pubblicato gli importi e ledeidovuti, per l’anno 2019, dae commercianti. Per quanto riguarda il Reddito minimo e le aliquote, è stato stabilito che per l’anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dovuto daglie dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro. L’Inps ha fissato così le aliquote da applicare ai redditi prodotti nella seguente misura: titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni: 24% () 24,09% (commercianti) coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 21,45% () 21,54% ...

