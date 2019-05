Corruzione | Di Maio e Bonafede | “Tangentopoli mai finita” Poi l’appello ai partiti | “Non

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la Corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Di Maio a Salvini : "Con la Corruzione non ci si tappa la bocca" : Roma, 5 mag., askanews, - "Con la corruzione non ci si tappa la bocca, ci si parla e si chiede alle persone di mettersi in panchina". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la trasmissione "Non è ...

Caso Siri - Di Maio : "Lega vuole crisi per indagato di Corruzione?" | : Resta sempre alta la tensione sul Caso del sottosegretario del Carroccio. Ieri il vicepremier M5S a Sky Tg24: "In Cdm siamo la maggioranza e voteremo le dimissioni", VIDEO ,. Salvini rassicura sulla ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Lega vuole crisi governo per poltrona o per indagato per Corruzione?” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia un nuovo avvertimento al suo alleato leghista sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione: "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?".Continua a leggere

Siri - Di Maio : “Se qualcuno pensa che M5s stia zitto su Corruzione o inchiesta legata alla mafia - sbaglia” : “Con Salvini in questi mesi abbiamo fatto grandi cose assieme e abbiamo ottenuto grandi risultati. C’è tanto altro da fare. Ma se qualcuno pensa che il M5s stia zitto su temi così importanti come la corruzione o su una inchiesta legata alla mafia, allora ha proprio sbagliato movimento“. Così, a margine della convention del partito polacco Kukiz15 a Varsavia, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio risponde a distanza a ...

Il sottosegretario Siri (Lega) indagato per Corruzione. Toninelli gli ritira le deleghe. Lui : «Non mi dimetto» Di Maio : «Deve lasciare» : Perquisizioni della Dia fra Palermo e Roma: ipotizzato uno scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende considerate vicine a un imprenditore dell’eolico, Vito Nicastri. Il sottosegretario: «Sono tranquillissimo, non mi dimetto»

Il sottosegretario Siri (Lega) indagato per Corruzione. Toninelli gli ritira le deleghe Di Maio : «Si dimetta» : Perquisizioni della Dia fra Palermo e Roma: ipotizzato uno scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende considerate vicine a un imprenditore dell’eolico, Vito Nicastri. Il sottosegretario: «Non so assolutamente nulla, cado dalle nuvole»

Siri (Lega) indagato per Corruzione Di Maio : «Si dimetta». Salvini : «No - resti» : Perquisizioni della Dia fra Palermo e Roma: ipotizzato uno scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende considerate vicine a un imprenditore dell’eolico, Vito Nicastri. Il sottosegretario: «Non so assolutamente nulla, cado dalle nuvole»

Il sottosegretario Siri indagato per Corruzione. Di Maio : “Si dimetta”. Salvini : “Fiducia in lui” : Il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, della Lega, è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo. Secondo gli investigatori Siri, attraverso Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia e oggi responsabile del programma sull’Ambiente del Carroccio, avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da i...

Corruzione : indagato Siri - Di Maio si dimetta : C'e' anche il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri, tra i 10 indagati nell'ambito di un'inchiesta per Corruzione