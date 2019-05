Candele anti-gelo nei vigneti in A Adige

ansa

(Di martedì 7 maggio 2019) BOLZANO, 7 MAG - Un mare diha illuminato questa notte le vallate in Alto. Dal 1987 non è stato mai così freddo a maggio, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

