Berlusconi | Ora serve un nuovo governo e programma di centrodestra

Berlusconi lascia il San Raffaele e rilancia subito la sua campagna elettorale : Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale milanese San Raffaele dopo l'intervento chirurgico d'urgenza subito nei giorni scorsi: "Sto bene. Farò campagna elettorale nelle ultime due settimane prima del voto". Il presidente di Forza Italia è tornato ad augurarsi che dopo il voto del 26 maggio per le e

Berlusconi : “Ho pensato di essere arrivato alla fine - ma ora sto bene” : "Io sto bene, ho avuto una bella paura, poi tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile, tutti i dati fondamentali sono a posto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, uscendo dall'ospedale San Raffaele dopo un ricovero di sei giorni in seguito all'intervento chirurgico di martedì scorso per un'occlusione ...

Berlusconi - trovare nuova maggioranza : ANSA, - MILANO, 6 MAG - trovare una nuova maggioranza: è questo l'obiettivo indicato da Silvio Berlusconi per Forza Italia. "Noi come Forza Italia - ha detto - ci siamo dati una missione per l'Italia, ...

Berlusconi dimesso dal San Raffaele : “Temevo di essere arrivato alla fine del girone - ora sto bene” : Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato d’urgenza nei giorni scorsi per essere sottoposto a un intervento chirurgico per un’occlusione intestinale. E nell’atrio del nosocomio ha già ripreso a fare campagna elettorale in vista delle elezioni europee. Rilassato, completo scuro, camicia blu notte, l’82...

