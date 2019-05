Trova in mare una bottiglia di plastica con quattro messaggi all’interno Aveva viaggiato

Pantelleria - Trovato il cadavere di un uomo in mare : Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare al largo dell'isola di Pantelleria. Il ritrovamento è stato effettuato da un motovedetta della Guardia di Finanza. Il corpo, una volta recuperato, è ...

Cagliari - bambino di 8 anni Trova la mano di una statua romana in mare : Uno straordinario ritrovamento archeologico è avvenuto in maniera del tutto fortuita nel giorno di Pasquetta sul litorale di Sant'Andrea, località balneare nei pressi di Quartu Sant'Elena, in Provincia di Cagliari. Secondo quanto riporta la stampa locale, a effettuare la scoperta è stato un bambino di 8 anni, Stefano Orrù, che si trovava con il padre Gianfranco sulla spiaggia in questione intorno alle ore 20:00. Sotto la luce del tramonto, il ...

Trovate molte app per la salute e per smettere di fumare che condividono dati sensibili senza preavviso : Secondo un nuovo studio le applicazioni per aiutare gli utenti a smettere di fumare o a superare momenti difficili potrebbero mettere a rischio la loro privacy L'articolo Trovate molte app per la salute e per smettere di fumare che condividono dati sensibili senza preavviso proviene da TuttoAndroid.

Genova - aereo sversa 80 tonnellate di carburante in mare ma la chiazza di cherosene non si Trova : Il volo verso Tokyo ha dovuto fare un rientro d'emergenza. Per la Regione Liguria il propellente si potrebbe essere volatilizzato

"Barca con 50 profughi in mare". Ma non si Trova : Da lunedì sera si sono perse le tracce di un'imbarcazione con a bordo una cinquantina di migranti. Ad annunciarlo il sito di Alarm Phone, il numero di emergenza usato spesso da chi solca il ...

Lombardi : fermare nuovo stadio della Roma a Tor di Valle - Trovare nuova locazione : Roma – Stop al nuovo stadio, trovare un nuovo sito insieme alla As Roma, Virginia Raggi non faccia finta di nulla dopo i casi Lanzalone, Marra, De Vito. È quanto ha spiegato in una intervista a ‘La Repubblica’ Roberta Lombardi, a proposito della vicenda dello stadio della Roma e degli ultimi sviluppi. Per quanto riguarda l’arresto di Marcello De Vito, “dal punto di vista umano e’ stato molto doloroso. ...

In uno scuolabus o in mezzo al mare. Lì si può Trovare un antidoto all’odio : Rami, Fabian, Chiara, Dani, Adam, Filippo e Ricky sono i nomi riportati dalle cronache dei piccoli eroi che hanno sventato la tentata strage di stile terroristico e a sfondo razziale sullo scuolabus di Crema. Si tratta dello specchio della nuova società multiculturale che si va formando in Italia dentro un sistema di welfare pubblico sempre più raro nel mondo. La scuola italiana, con molte lacune, prosegue il proprio mandato costituzionale di ...

Dramma in vacanza - Pierangelo si tuffa e non riemerge più : Trovato cadavere in mare : La vittima, il 50enne veneto Pierangelo Capuzzo, era in vacanza in una rinomata località balneare egiziana sul Mar Rosso. Al momento del ritrovamento del cadavere l'uomo indossava la sua tuta da sub. Questa circostanza fa ipotizzare agli inquirenti locali che l'uomo si sia tuffato per una immersione e che sia stato vittima di un malore o un incidente.Continua a leggere

Cade in mare mentre pesca : riTrovato aggrappato ad una boa : Cade in mare mentre pesca e la Guardia Costiera lo ritrova aggrappato a una boa. Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, i militari della Capitaneria di Porto di Livorno hanno salvato un 29enne livornese che, durante una battuta di pesca a traina nei pressi della Torre della Meloria, è inciampato a bordo della propria barca, perdendo l’equilibrio e finendo in mare. L’allarme è arrivato alla Capitaneria intorno alle 11:30, tramite il ...

Maresciallo Trova l’ex moglie con l’amante assessore : li sequestra - scatta foto hot e poi li ricatta : La sorpresa e poi la vendetta con il ricatto: è quanto accaduto ad un Maresciallo in provincia di Benevento. Per punire l’ex moglie della sua nuova relazione, ha sequestrato in un appartamento la donna e l’uomo, costringendoli a farsi fotografare in pose compromettenti; le foto sono poi state utilizzate per ricattare l’uomo, assessore di un Comune del Beneventano. Sono le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari un ...

Livorno - commissario in pensione risolve il giallo del cadavere Trovato in mare nel 1998 : Da quando è andato in pensione, nel 2016, l’ex commissario della Polmare di Livorno, Ilario Sartori, ha dedicato il proprio tempo libero a cercare di trovare la soluzione di un mistero risalente al luglio del 1998 che lo tormentava da più di vent’anni. Un cadavere era stato ritrovato in alto mare, a largo dell’isola di Capraia, ma nessuno era riuscito a scoprire l’identità di quell’uomo. Partendo dai pochi indizi a disposizione – un orologio, ...