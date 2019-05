Sampdoria | il ds del Dusseldorf rivela | ' Kownacki? A Genova sta cambiando la società'

Sampdoria - Quagliarella segna con la maglia del… Parma : Si stanno giocando le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, spettacolo tra Parma e Sampdoria. Fabio Quagliarella segna il suo gol numero 24 in campionato su calcio di rigore e lo fa indossando la maglia… del Parma. Infatti Sampdoria e i ducali oggi sono scesi in campo a maglie invertite, si tratta di’Not Just Colours’, l’iniziativa con cui si è deciso di omaggiarsi a vicenda in onore del gemellaggio, ...

Parma - Sampdoria : la cronaca del match : Parma - Da un lato il desiderio di chiudere la pratica salvezza, assicurandosi la permanenza nel massimo campionato dopo una stagione vissuta sempre fuori dalla zona pericolo, dall'altra l'intenzione ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : “Proviamo a migliorare il risultato dello scorso anno” : Il recente cammino altalenante ha compromesso l’obiettivo qualificazione all’Europa per la Sampdoria, attesa domani dalla trasferta di Parma. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. Ecco cosa ha detto. “Quando svanisce un obiettivo, le motivazioni vengono meno, nel calcio come nella vita. Poi però c’è il rispetto per la maglia, per la tifoseria e la voglia di ...

Pagelle Sampdoria-Lazio 1-2 voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle SAMPDORIA LAZIO 1-2- Dopo l’exploit di San Siro in Coppa Italia, con la vittoria contro il Milan che è valsa la finale della competizione, la Lazio torna al successo anche in campionato e rilancia la sua candidatura per la corsa al quarto posto. I biancocelesti ripartono da Marassi dove la squadra di Inzaghi supera […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Lazio 1-2 voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Sampdoria - ultima chiamata per il treno delle coppe : Genova - Siamo ai dettagli . È in quella zona, la zona delle minutaglie, degli accessori a prima vista trascurabili che si sta muovendo Marco Giampaolo. Parliamo dell'1 che manca per fare 31, metafora ...

Cessione Sampdoria - la contromossa del presidente Ferrero : Cessione Sampdoria – La Sampdoria si prepara a scendere in campo per la gara di campionato contro la Lazio, il club blucerchiato ha intenzione di finire al meglio la stagione. Ma il pensiero è rivolto anche e soprattutto al futuro, in particolar modo alla Cessione nel club. Il presidente Ferrero ha confermato la volontà di valutare un’eventuale Cessione del club ma nelle ultime settimane non è cambiato molto. Per questo motivo ...

I conti d'oro della Sampdoria in vendita : Un utile a sorpresa di 12 milioni di euro. Plusvalenze realizzate per 55,5 milioni. Premi di rendimento pari a 16,4 milioni. Chi si chiede perché l'U. C. Sampdoria sia un club appetibile, dovrebbe ...

Sampdoria - bilancio del 2018 chiuso con un utile di oltre 12 milioni : La Sampdoria chiude il bilancio ancora una volta in utile nell’era di Massimo Ferrero: al 31 dicembre 2018 supera quota 12 milioni. Le plusvalenze di mercato sono pari a 55,5 milioni grazie alle cessioni di Torreira all’Arsenal e Schick alla Roma. Le minusvalenze ammontano a 494 mila euro mentre in aumento anche i proventi derivanti dai diritti televisivi: la stima per questa stagione si aggira intorno ai 51,5 milioni. La ...

Sampdoria - il report dell’allenamento : in quattro a parte : Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista del match casalingo di domenica, alle 18, contro la Lazio. Doppia seduta sotto la pioggia per i blucerchiati di Giampaolo. In mattinata il gruppo e’ stato suddiviso a reparti per una sessione prevalentemente atletica, prima in palestra con sviluppo della forza e quindi in campo, con trasformazioni atletiche. Tutti i calciatori hanno partecipato alla seduta, compreso Jacopo Sala, ...

Sampdoria - alta tensione : valutazioni sul riscatto del portiere Audero [DETTAGLI] : riscatto Audero – Sono ore calde in casa Sampdoria dopo il pesantissimo ko in campionato contro il Bologna, un netto 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il capo dell’area tecnica Walter Sabatini si è dimesso dopo una lite con il presidente Massimo Ferrero. Emerge in retroscena, Sabatini aveva difeso la squadra dalla furia del presidente Ferrero, gli animi si sono accesi, il numero uno del club ...

Pagelle Bologna-Sampdoria 3-0 voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle SAMPDORIA BOLOGNA 3-0 – Importantissima vittoria in ottica salvezza per il Bologna che, in casa, batte per 3-0 la Sampdoria e alza ancor di più la quota salvezza. I felsinei si impongono contro una squadra che inseguiva ancora un posto in Europa League ma, alla fine, le differenti motivazioni hanno fatto la differenza. I […] L'articolo Pagelle Bologna-Sampdoria 3-0 voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da ...

Genoa-Sampdoria - amichevole mista il 27 maggio : evento benefico per le vittime del Ponte Morandi : Genoa e Sampdoria disputeranno un’amichevole mista contro una selezione di ex giocatori delle due squadre. “Facciamo squadra per Genova” andrà in scena lunedì 27 maggio allo Stadio Ferraris e ha un intento benefico: i fondi raccolti saranno infatti destinati alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Il Team Genova sarà composto da una selezione di giocatori delle due squadre mentre il Team ...

