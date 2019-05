Salone del Libro di Torino | c’è l’editore “fascista” di Salvini | rinunciano Wu Ming

Perché "boicottare" il Salone del libro è una scelta legittima : Le polemiche sulla presenza dell'editore di CasaPound a Torino non si placano, e dopo il post di Christian Raimo diversi scrittori hanno deciso di disertare gli stand: la cultura è politica per definizione, ed è ora di smettere di dare per scontato il neofascismo

Salone del Libro 2019 : il programma - gli ospiti - i libri e gli eventi da seguire : Non mancano le polemiche, ma il Salone del Libro è entrato nel vivo: dal 9 al 13 maggio al Lingotto sono attesi moltissimi ospiti, che presenteranno le loro novità insieme agli editori, ognuno con uno stand dedicato. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul Salone del Libro: il tema, gli ospiti internazionali, le novità e gli eventi del programma da non perdere giorno per giorno.Continua a leggere

Chi ci sarà al Salone del libro 2019 nonostante Casapound? : Ancora polemiche sulla presenza di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, al Salone Internazionale del libro di Torino. Dopo la rinuncia di Wu Ming e Carlo Ginzburg, è possibile che altri non partecipino? Tra gli ospiti attesi scrittori dichiaratamente antifascisti come Roberto Saviano e Michela Murgia, i genitori di Giulio Regeni e il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Attesissimo anche l'incontro con Andra e Tatiana ...

Perché “boicottare” il Salone del libro è una scelta legittima : Uno scatto dall’edizione del 2011 del Salone del libro di Torino. (foto: Valerio Pennicino/Getty Images) Durante il weekend appena trascorso, il mondo dell’editoria e quello della politica hanno parlato incessantemente della partecipazione di Altaforte, l’editore del gruppo neofascista CasaPound, all’edizione del Salone internazionale del libro, in scena dal 9 al 13 maggio prossimi a Torino. La polemica è divampata da un ...

Salone del Libro di Torino : una corsa al ‘mi si nota di più se vengo o no?’ : La volontà di perdere. Ecco ciò che caratterizza coloro che in queste ore hanno pensato bene di boicottare il Salone del Libro di Torino, reo di ospitare la presentazione di un Libro pubblicato da Altaforte, editore della “biografia” di Matteo Salvini vicino a CasaPound. Non mi sto riferendo, con “perdere”, alla retorica anti-aventiniana secondo cui gli spazi vanno occupati e se si recede si lascia spazio a coloro che si ...

Salone del libro - Michela Murgia non rinuncia : Se la Lega governa chiedo la cittadinanza fuori? : Anche Michela Murgia interviene nel dibattito sul Salone Internazionale del libro di Torino, dopo l'annuncio della presenza dell'editore vicino a CasaPound, chiarendo che lei ci sarà: "Saremo al Salone proprio "a motivo" della presenza dei fascisti. Siamo convinti che i presidii non vadano abbandonati, né si debbano cedere gli spazi di incontro e di confronto che ancora ci restano."

Salone del Libro è caos per CasaPound : Wu Ming e Ginzburg rinunciano : Dopo l'annuncio della presenza dell'editore Altaforte, vicino a CasaPound, al Salone Internazionale del Libro di Torino, arrivano le dimissioni di Christian Raimo da consulente editoriale del Salone diretto da Nicola Lagioia. E le prime rinunce, da parte di Wu Ming e Carlo Ginzburg. Ma su Facebook Raimo ha appena annunciato: "Ci sarò come autore e non consulente".

Raimo : "Andrò al Salone del Libro per parlare - discutere - anche contestare" : Andrà al Salone 'soprattutto per parlare, discutere, anche contestare, e ascoltare. Ogni anno che sono andato al Salone sono tornato un po' più ricco, quest'anno sono convinto che accadrà ancora di ...

Il collettivo Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg hanno annullato la partecipazione al Salone del Libro di Torino : Il collettivo culturale di ispirazione marxista Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg hanno annullato la loro partecipazione al Salone del Libro di Torino, criticando la decisione degli organizzatori di invitare l’editore Altaforte, considerato legato al partito neofascista di Casapound.

[L'esclusiva] Lo stand dell'editore Altaforte presente al Salone del libro di Torino : E' polemica a Torino, in particolare sui social, per la presenza al prossimo salone del libro, dal 9 al 13 maggio, della casa editrice dell'ultimo libro su Matteo Salvini, Io sono Matteo Salvini, ...

Salone del Libro : dopo Raimo rinunciano Wu Ming e Ginzburg : Come spesso accade, ci si nasconde dietro il «legale» per non assumersi una responsabilità politica e morale". Il comitato d'indirizzo, presieduto da Maurizio Rebola, direttore della Fondazione ...