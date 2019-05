Royal Baby in arrivo | Meghan è entrata in travaglio | a breve l’annuncio tanto atteso

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) La duchessa di Sussex,Markle, ha appena cominciato ilpreparandosi per il parto e l’del. Lo riferisce Sky News citando proprie fonti. Per settimane la data della nascita del primo figlio die Harry è rimasta riservata. E da Buckingham Palace è arrivata la conferma che, 37enne ex attrice americana moglie del principe Harry, è ine sta per partorire il loro primogenito o primogenita. La notizia era trapelata poco fa sulla stampa britannica. Secondo il Sun online, la Duchessa di Sussex, affiancata dal marito, potrebbe partorire a Windsor, dove la coppia risiede. Harry enon hanno mai rivelato il luogo in cui intendono far nascere il primo figlio, settimo nella linea ereditaria al trono britannico. Secondo la stampa britannica la data del termine della gravidanza era lo scorso 28 aprile.Buckingham Palace ha ...

