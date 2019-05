Liverpool | Klopp conferma che Salah non giocherà con il Barcellona

lanotiziasportiva

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il manager dei Reds, Jurgen, hato nella conferenza della vigilia della semifinale che l’attaccante egiziano non potrà essere a disposizione.PRONOSTICO E PROBABILI FORMAZIONI DIMohamednon. Lo hatonella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno con il. Nell’ultimo turno, disputato sabato scorso a Newcastle e vinto dai Reds per 2-3, l’attaccante egiziano era stato costretto ad uscire in barella dal campo al 73° per un colpo alla testa.Il manager delha ammesso chenon sarà in grado di prendere parte alla semifinale di ritorno per via di una commozione celebrale. Indisponibile anche l’attaccante brasiliano Firmino per un infortunio all’inguine.Sognare la rimonta ad Anfield non è vietato, ma dopo il passivo rimediato al Camp Nou per 3-0 la ...

Sport_Mediaset : #Klopp e la mission (im)possible del #Liverpool: 'La rimonta della #Roma contro il Barça? Non ci penso...'… - pisto_gol : Il Liverpool di questa sera è la dimostrazione che il risultato è importante ma non è il solo elemento per valutare… - Jacop83 : Per come aggredisce e sta in campo il Bologna di Mihajlovic (avessi detto) rispetto a noi sembra il Liverpool di Klopp. #MilanBologna -