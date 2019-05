L’intervista no alla SuperLega conferma De Laurentiis è nel futuro Molti tifosi no

ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un’intervista può contenere più notizie. Quella del Corriere della Sera (a firma Monica Scozzafava) a Dene contiene almeno tre. La prima è che il presidente del Napoli ha ben chiaro dove sta andando il calcio e sa bene che la partita che si giocando – la– è una partita che può rivelarsi esiziale per il club. Come in quelle corse ciclistiche condizionate dal forte vento, il gruppo rischia di dividersi, di spaccarsi. E una volta dietro, diventa praticamente impossibile recuperare.La tempesta di vento è cominciata e Deha capito che deve giocarsi tutte le carte per rimanere nel gruppo di testa, altrimenti per il Napoli sarà la fine dei giochi. È il concetto di cui vi abbiamo più volte scritto sul Napolista e che ieri è stato messo in luce nell’intervista ad Angelo Carotenuto. Il Napoli non ha un brand. Deve diventare la squadra ...

