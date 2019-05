Le Borse in profondo rosso per 2 tweet di Trump

Borse in profondo rosso - giù anche Wall Street : Mercati. Una seduta pesante per le Borse di tutto il mondo. Apertura in profondo rosso anche per Wall Street , con il Dow Jones che cede subito l'1,40% e il Nasdaq l'1,70%. Le europee restano in netto calo con Milano che perde l'1,89%, e Francoforte e ...

Borse positive - a Piazza Affari Nexi debutta in profondo rosso : Attesa per le trimestrali Usa nel pomeriggio. Valutario poco mosso, petrolio in calo. A Milano in rialzo Tenaris dopo l'annullamento della sentenza in Argentina contro Rocca, in rialzo i bancari e deboli le utility...