La versione PC di Mortal Kombat 11 triplica i numeri di Mortal Kombat X

(Di lunedì 6 maggio 2019) Recentemente laSteam di11 ha raggiunto la notevole quota di 35.000 giocatori (in contemporanea), ovvero tre volte superiore ai 14.000 raggiunti daX nel 2015. Davvero un bel colpo per il sanguinoso picchiaduro di NetherRealm.Come riporta GitHyp, per quanto il risultato raggiunto da11 sia notevole, non è riuscito ad intaccare quello di Dragon Ball FighterZ (44.000), tuttavia il titolo di NetherRealm è uscito vincitore dallo scontro con Tekken 7 (18.000), Soulcalibur VI (14.000) e Street Fighter V (14.000). Di seguito trovate la descrizione del titolo, riportata dalla sua pagina Steam:MK è tornato ed è più in forma che mai in questa nuova e fantastica evoluzione dell'iconico titolo. La Premium Edition di11 include:Leggi altro...

