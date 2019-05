Ibrahimovic | “Allegri ha ragione | conta solo vincere Non importa come”

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le dichiarazioni di, in mixed zone, alla fine della partita dei La Galaxy persa contro i New York Red Bulls. L'attaccante svedese dà ad Allegri: "Ragazzi… E' soltanto quello. Se non lo fai è quando ricevi le critiche. Se vinci e non fai un bel gioco ti criticano lo stesso. Dunque devi decidere cosa fare. Siete voi giornalisti che fate le critiche non il pubblico". (autore di 1 gol e un assist nella partita contro i Bulls) ha parlato anche di Ajax e Barcellona: "L'Ajax vince e gioca bene? E gli altri anni dov'era? Il Barcellona? Non ha ancora vinto ed è un po' che non alza la Champions. Date retta a Ibra, come ha po".

