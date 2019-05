Everest | dimenticatevi Jake Gyllenhaal Su quegli Ottomila c’è solo sangue e merda

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Non lasciatevi ingannare dalla bella faccia di: la realtà delle scalate alla cima più alta del mondo è ancora più prosaica di come la racconta, il film che in questi giorni passa in televisione. Quest’anno su entrambi i versanti di salita, in Nepal e in Cina, sono stati necessari grandi lavori di pulizia. I nepalesi hanno appena riportato a valle le prime 3 tonnellate di rifiuti, delle 11 che si sono ripromessi di pulire: lattine, scatolette, bombole d’ossigeno, bottiglie di plastica, corde, attrezzi d’arrampicata e pure i primi quattro cadaveri. Lo scioglimento dei ghiacciai dovuto al riscaldamento globale sta aggravando il problema, riportando in superficie di tutto, persino braccia e gambe di corpi intorno ai campi base. Si calcola che siano più tra 200 e 300 i morti rimasti nella neve e nel ghiaccio, dei quattromila che hanno sfidato ...

