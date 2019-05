Xiaomi aggiorna il Security Center della MIUI Stable con novità per Game Turbo

Strepitoso zoom su Xiaomi Mi 9 con il prossimo aggiornamento : cosa cambierà ben presto : Chi ha comprato e puntato sullo Xiaomi Mi 9 deve essere consapevole di avere fra le mani un device sempre in evoluzione e pronto a migliorarsi con piccoli e grandi accorgimenti software. Sembra voler puntare proprio su questi aspetto il fondatore e CEO del brand Lei Jun che annuncia una novità dall'imminente arrivo. Dopo circa due mesi di sviluppo interno, gli ingegneri e programmatori al soldo dell'azienda cinese sono pronti ad aggiornare la ...

Xiaomi Mi A2 - Mi A2 Lite e Mi A1 si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2019 : Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A1 stanno ricevendo in queste ore dei nuovi aggiornamenti software comprensivi delle patch di sicurezza di aprile 2019. L'articolo Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A1 si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2019 proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone Max Pro (M2) si aggiorna ad Android 9 Pie - Xiaomi Redmi 4 alla MIUI 10.3 stabile : ASUS ZenFone Max Pro (M2) inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie, mentre Xiaomi Redmi 4 si aggiorna alla MIUI 10.3 stabile con una serie di miglioramenti e bugfix. L'articolo ASUS ZenFone Max Pro (M2) si aggiorna ad Android 9 Pie, Xiaomi Redmi 4 alla MIUI 10.3 stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 e altre novità : Xiaomi Redmi 5 Plus sta ricevendo un nuovo aggiornamento software comprensivo delle patch di sicurezza di marzo 2019 e dei fix di alcuni fastidiosi bug. L'articolo Xiaomi Redmi 5 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 e altre novità proviene da TuttoAndroid.

L’altalena di Android 9 Pie su device Xiaomi - per 3 modelli Redmi rimandato l’aggiornamento : Gran brutta notizia per i possessori di uno smartphone Xiaomi Redmi 6, Redmi 6A e Redmi S2 ( noto anche come Y2). L'aggiornamento Android 9 Pie per ognuno di questi tre modelli era davvero atteso in questo periodo, in questi giorni e addirittura ore, ma il produttore cinese ha fatto sapere di aver modificato i suoi piani e di fatto aver ritardato il fatidico momento. In realtà la comunicazione ufficiale del produttore è tanto più negativa ...

Xiaomi rimanda l’aggiornamento ad Android 9 Pie per Redmi 6 - Redmi 6A e Redmi S2 : Xiaomi ha appena comunicato di aver rimandato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per Redmi 6, Redmi 6A e Redmi S2 (Y2). L'articolo Xiaomi rimanda l’aggiornamento ad Android 9 Pie per Redmi 6, Redmi 6A e Redmi S2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Box S sta ricevendo un nuovo aggiornamento con tanti fix : Xiaomi Mi Box S sta iniziando a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento software che porta in dote una serie di bug fix e miglioramenti. L'articolo Xiaomi Mi Box S sta ricevendo un nuovo aggiornamento con tanti fix proviene da TuttoAndroid.

Doccia gelata per 7 Xiaomi Redmi che non riceveranno più aggiornamenti - la lista : Davvero una brutta notizia per un buon numero di possessori di device della serie Xiaomi Redmi: smartphone non di recente uscita ma che, a differenza di quanto sperato, non riceveranno aggiornamenti software importanti come la MIUI 11 e naturalmente neanche le relative beta. Molta incertezza pure riguarda gli update minori di sicurezza su base mensile. Insomma, tutt'altro che una lieta novella pure per molti lettori di OM legati al ...

Samsung Galaxy A5 (2017) - Galaxy S9+ e Xiaomi Mi 8 si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo : Nuovo giro di aggiornamenti per Samsung Galaxy A5 (2017), Galaxy S9+ e Xiaomi Mi 8, che ricevono le patch di sicurezza di marzo. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017), Galaxy S9+ e Xiaomi Mi 8 si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy S8 - Galaxy A50 - Galaxy J6/J6+ - Galaxy Tab S3 - Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 : Inizio della settimana e del mese con nuovi Aggiornamenti per Samsung Galaxy S8, Galaxy A50, Galaxy J6/J6+, Galaxy Tab S3, Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5. L'articolo Aggiornamenti per Samsung Galaxy S8, Galaxy A50, Galaxy J6/J6+, Galaxy Tab S3, Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Box riceve un aggiornamento atteso a lungo - mentre per Mi Box S arriva un programma beta : Xiaomi Mi Box, commercializzato in Cina come Xiaomi Mi Box 3, riceve un aggiornamento che corregge un problema di lunga data. L'articolo Xiaomi Mi Box riceve un aggiornamento atteso a lungo, mentre per Mi Box S arriva un programma beta proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 : Xiaomi Redmi Note 5 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che introduce la MIUI 10.2.2 Stable e le patch di sicurezza di marzo 2019. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.

Secondo aggiornamento Xiaomi Mi 9 : questa volta di 520MB : Riserba tante sorprese lo Xiaomi Mi 9, soprattutto dal punto di vista software. Dopo il primo aggiornamento che aveva puntellato l'aspetto del notch, rendendolo molto più simile a quello del OnePlus 6T, e regalato la modalità Luna della fotocamera (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), eccone arrivare un altro, che coincide con la versione 10.2 stabile dell'interfaccia proprietaria MIUI. L'upgrade porta il firmware all'iterazione 10.2.15.0 ...

Xiaomi Mi A2 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 : Xiaomi Mi A2 Lite sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di marzo 2019. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.