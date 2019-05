Spagna | prossima alla pensione viene uccisa da un turista tedesco

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Nicola De Angelis Era la più anziana del suo settore e sarebbe andata intra pochissimi mesi. Purtroppo è morta dopo quattro giorni di agonia perché Herminia Bedinelli è stata aggredita da unHerminia Bedinelli lavorava allo scalo aeroportuale Son Sant Joan di Palma de Maiorca ined era. Era argentina ma come si può capire dal nome le sue origini erano chiaramente italiane. È stata aggredita mentre stava svolgendo il suo lavoro da un. Herminia era rimasta vedova da poco e proprio a causa delle difficoltà economiche aveva deciso di lavorare finofine, mettere da parte un po' di soldi e poter tornare in Argentina per ricongiungersi con tutta la sua famiglia compresa la figlia. Purtroppo però non ce l'ha fatta, è morta dopo quattro giorni di agonia.Stava lavorando come addetta allo scalo ...

_micheela : @chefastidioo È venuto il dubbio pure a me ahajajajah però mi sa che qui in Italia è settimana prossima, in Spagna (??) oggi - rafirexit : RT @roberto_cavanna: @MassimoMalvest1 Povera Spagna hanno votato proprio bene la prossima islamica oltre la Francia - Giulialaura9 : RT @roberto_cavanna: @MassimoMalvest1 Povera Spagna hanno votato proprio bene la prossima islamica oltre la Francia -