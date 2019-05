Siri,blog M5S: Lega lo faccia dimettere

governo5stelle1 : 'La Lega tiri fuori le palle, faccia dimettere Siri': l'attacco sul Blog delle Stelle - GiulemanidaiGiu : Sondaggio Ipsos: il 71 per cento degli elettori ritiene che Siri dovrebbe dimettersi - Silenzi e Falsità | Blog di… - andrea_magneto : Su Siri la Lega sia coerente e lo faccia dimettere - Il Blog delle Stelle -

"Lasia coerente e lo". E' il titolo di un post del M5S suldelle Stelle dedicato alla vicenda del sottosegretario. "Continuiamo a non comprendere - si legge - tutto questo baccano da parte dellasu.Troviamo sconvolgente che si arrivi a minacciare persino la caduta del governo per non mollare una poltrona di un loro sottosegretario indagato per corruzione in un'inchiesta dove c'è di mezzo anche la mafia". "Il Paese - prosegue il M5S- ha ben altri problemi a cui pensare".(Di domenica 5 maggio 2019)