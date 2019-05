Serie A calcio oggi 5 maggio | orari delle partite e come vederle in tv e streaming su

Calcio - 35a giornata Serie A 2019 : Udinese e Inter bloccate sulle 0-0 - la SPAL travolge il Chievo e festeggia la salvezza : Dopo il pareggio nel derby di Torino andato in scena nella serata di ieri, la 35a giornata della Serie A 2018-2019 è proseguita oggi con altri due anticipi. Nella partita pomeridiana la SPAL ha sconfitto a domicilio il Chievo già retrocesso conquistando aritmeticamente la salvezza, mentre nella sfida serale Udinese e Inter non sono riuscite ad andare oltre un pareggio spartendosi ugualmente la posta in palio e restando in corsa relativamente ai ...

Serie A calcio oggi (4 maggio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming su SKY e Dazn : Prosegue con la trentacinquesima giornata la Serie A di calcio 2019, e continua la volata Champions League, con nove sfide che completeranno un programma aperto ieri sera dall’anticipo tra Juventus e Torino, per un derby della Mole anticipato per via dell’anniversario della strage di Superga. Due gli anticipi di oggi, ovvero Chievo-SPAL, che sarà trasmesso da Sky Sport alle ore 18, e Udinese-Inter, esclusiva invece di Dazn, a partire ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

Pronostici Serie A 35^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Juve e Milan vincenti in casa : Pronostici Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 3 al 6 Maggio (Primavera e Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - E’ in arrivo un grande e lungo week end di Calcio giovanile sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). La 27° giornata della stagione regolare del campionato Primavera 1 Tim sarà trasmessa, infatti, integralmente con dirette che partono venerdì e si concludono lunedì 6 Maggio.Il campionato...

Pronostici Serie B - 37^ giornata : i consigli di CalcioWeb : risultato pieno per la Cremonese : Pronostici Serie B – Ultime giornata di campionato in Serie B, si torna subito in campo con la 37^ giornata del torneo cadetto. Partite molto importanti nella giornata di sabato, il Palermo in trasferta contro l’Ascoli per alimentare le ultime chance di promozione diretta, il Brescia è già promosso in Serie A ed affronta il trasferta la Cremonese, alla ricerca di punti per i playoff. Lo Spezia affronta il casa il Crotone, ...

Calendario Serie A calcio - orari e programma delle partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Si disputa in questo weekend la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, che ha già emesso il suo verdetto tricolore, ma qualcosa da dire in merito alle altre posizioni le ha. L’inizio delle danze è riservato al derby della Mole tra Juventus e Torino, che gode della scena del venerdì sera all’Allianz Stadium. I granata cercano tre punti d’oro nella furiosa lotta per il quarto posto che vale la Champions ...

Calcio - Serie A 2019 : rottura del crociato per Mattia Caldara. Stop di 6 mesi per il difensore del Milan : Le prime sensazioni non erano state positive e la conferma è arrivata in seconda serata: è molto serio l’infortunio per il difensore del Milan Mattia Caldara, fermatosi nel corso dell’ultimo allenamento, in ritiro con la compagine rossonera, per un movimento innaturale del ginocchio. L’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrale bergamasco nella clinica romana di Villa Stuart non ha riservato sorrisi al 24enne visto che ...

Calcio - i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in Serie A con il coro "Terùn - terùn" : Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica. Il video è stato subito rimosso

Calcio a 5 - play-off Serie A 2019 : clamoroso ko dell’Acqua&Sapone - vincono Pesaro - Napoli e Rieti in gara-1 : Sono andati in archivio i primi incontri del play-off del campionato di Calcio a 5 di Serie A. gara-1 che ha riservato una grandissima sorpresa, ovvero la sconfitta tra le mura amiche del Pala Santa Filomena dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross 5-2 contro il Maritime Augusta. Un ko pesante per gli abruzzesi che, dopo essere passati in vantaggio con Avellino nel primo tempo, hanno subito le marcature di Crema nella ...

Calcio - Serie B 2019 : Brescia-Ascoli 1-0 - le rondinelle tornano in Serie A dopo 8 anni : E’ festa grande al Rigamonti per il ritorno in Serie A del Brescia di Eugenio Corini. Grazie ad una marcatura di Daniele Dessena, giocatore acquistato nella sessione di marcato invernale, le rondinelle si sono imposte nel match valido per il 36° turno del campionato cadetto contro l’Ascoli 1-0 nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Con questo successo e dopo il pari del Palermo ed il sorprendente ko del Lecce, i ...

Calcio - il Brescia promosso in Serie A : 20.03 Il Brescia torna in massima divisione dopo otto stagioni di cadetteria. Il gol di Dessena al 36' consente alla squadra di Corini di superare 1-0 l'Ascoli e di 'scavare' un solco di 7 punti dal terzo posto (occupato dal Palermo) a due turni dalla fine del torneo. Grande festa allo stadio 'Rigamonti' al triplice fischio. Le 'Rondinelle' sono state al comando del campionato per quasi tutta la stagione e hanno in Alfredo Donnarumma il ...