leggo

(Di domenica 5 maggio 2019) La piccola, la bambina di quattro anni rimastadurante unatra camorristi a, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e ai...

ChildMorena : RT @leggoit: Noemi, ferita in una sparatoria a #Napoli. La mamma in lacrime: «Quando potremo riportarla a casa?» - leggoit : Noemi, ferita in una sparatoria a #Napoli. La mamma in lacrime: «Quando potremo riportarla a casa?» - infoitinterno : L’ABBRACCIO / Forza Noemi: un gesto di vicinanza alla famiglia della bambina ferita a piazza Nazionale -